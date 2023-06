K+S Aktie News: K+S am Vormittag im Plus

So entwickelt sich K+S

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von K+S. Im XETRA-Handel gewannen die K+S-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 15,74 EUR. Der Kurs der K+S-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 15,80 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,66 EUR. Bisher wurden via XETRA 18.104 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.08.2022 bei 24,89 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 58,13 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,35 EUR. Dieser Wert wurde am 14.06.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die K+S-Aktie 9,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,28 EUR.

K+S ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,21 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,63 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat K+S mit einem Umsatz von insgesamt 1.192,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.212,30 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,67 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.08.2023 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 15.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem K+S-Gewinn in Höhe von 2,03 EUR je Aktie aus.

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Jefferies-Analyst: Womöglich zu hohe Markterwartungen an Covestro, Evonik, Yara und OCI

K+S-Aktie sackt ab: K+S kippt aufgrund der jüngsten Kalipreisbewegungen seine Jahresprognose