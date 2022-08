K+S Aktie News: K+S verliert am Dienstagnachmittag kräftig

Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 5,9 Prozent auf 23,08 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der K+S-Aktie ging bis auf 23,01 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,71 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 862.095 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 19.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,45 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die K+S-Aktie somit 36,68 Prozent niedriger. Am 10.09.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,54 EUR ab. Abschläge von 100,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 26,69 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 11.08.2022. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.509,90 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 83,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte K+S einen Umsatz von 822,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 10.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 16.11.2023.

Den erwarteten Gewinn je K+S-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 8,18 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Hot Stocks heute: K+S hält an den Prognosen fest - kurzfristig Euphorie nach Plug Power-Amazon-Deal

JPMorgan-Analyse: BASF, Covestro & Co. durch Gasumlage belastet

K+S-Aktie mit deutlichen Aufschlägen: Trotz Gas-Belastung bestätigt K+S Jahresziele

Ausgewählte Hebelprodukte auf K+S AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG

Bildquellen: K+S