K+S Aktie News: K+S gewinnt am Mittag

Die Aktie von K+S zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 17,46 EUR.

Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 17,46 EUR. Die K+S-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 17,56 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 17,46 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 120.558 K+S-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,87 EUR erreichte der Titel am 31.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 42,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.06.2023 (14,35 EUR). Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 21,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 19,71 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte K+S am 10.08.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,28 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 825,80 EUR – das entspricht einem Minus von 45,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.509,90 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 14.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,03 EUR je K+S-Aktie belaufen.

