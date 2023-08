K+S Aktie News: K+S zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

So bewegt sich K+S

Die Aktie von K+S gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 17,52 EUR zu.

Die K+S-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 17,52 EUR. In der Spitze gewann die K+S-Aktie bis auf 17,65 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,46 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 219.150 Stück.

Bei 24,87 EUR markierte der Titel am 31.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 41,99 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,35 EUR. Dieser Wert wurde am 14.06.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 18,07 Prozent würde die K+S-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die K+S-Aktie bei 19,71 EUR.

K+S ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat K+S 825,80 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 45,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.509,90 EUR umgesetzt worden.

K+S wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 14.11.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 14.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je K+S-Aktie in Höhe von 1,03 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen K+S-Investment verloren

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

K+S-Aktie unter Druck: K+S erweitert Vorstand