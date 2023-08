K+S Aktie News: K+S am Mittwochvormittag mit Kursplus

So bewegt sich K+S

Die Aktie von K+S gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 17,46 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das K+S-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 17,46 EUR. Im Tageshoch stieg die K+S-Aktie bis auf 17,49 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,46 EUR. Bisher wurden heute 10.772 K+S-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.08.2022 bei 24,87 EUR. 42,48 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.06.2023 bei 14,35 EUR. Mit einem Kursverlust von 17,79 Prozent würde die K+S-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 19,71 EUR für die K+S-Aktie.

K+S ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K+S 2,28 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 825,80 EUR – das entspricht einem Minus von 45,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.509,90 EUR in den Büchern gestanden hatten.

K+S wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 14.11.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 14.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,08 EUR je K+S-Aktie belaufen.

