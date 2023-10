K+S Aktie News: K+S am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von K+S.

Das Papier von K+S legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 16,18 EUR. Die K+S-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,27 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,17 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 44.859 K+S-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,28 EUR erreichte der Titel am 02.11.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 30,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,35 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 19,33 EUR für die K+S-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte K+S am 10.08.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,29 EUR gegenüber 2,28 EUR im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 825,80 EUR – eine Minderung von 45,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.509,90 EUR eingefahren.

Am 14.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 14.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Gewinn von 0,924 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

