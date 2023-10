K+S Aktie News: K+S am Montagnachmittag nahe Nulllinie

K+S im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von K+S. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der K+S-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 16,11 EUR.

Die K+S-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 16,11 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die K+S-Aktie bei 16,27 EUR. Die K+S-Aktie gab in der Spitze bis auf 16,08 EUR nach. Bei 16,17 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 117.392 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 02.11.2022 markierte das Papier bei 23,28 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 44,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 14,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 10,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,33 EUR aus.

K+S gewährte am 10.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,29 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,28 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 45,31 Prozent auf 825,80 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.509,90 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte K+S am 14.11.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 14.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass K+S ein EPS in Höhe von 0,924 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Start in Rot

XETRA-Handel: MDAX schlussendlich mit Zuschlägen

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Dienstagnachmittag zu