K+S Aktie News: K+S am Vormittag in Grün

Die Aktie von K+S gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die K+S-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 16,20 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die K+S-Papiere um 09:06 Uhr 0,6 Prozent. In der Spitze gewann die K+S-Aktie bis auf 16,27 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,17 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8.500 K+S-Aktien den Besitzer.

Bei 23,28 EUR erreichte der Titel am 02.11.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 43,70 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,35 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 11,42 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 19,33 EUR an.

Am 10.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,29 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,28 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 45,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 825,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.509,90 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte K+S am 14.11.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von K+S rechnen Experten am 14.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass K+S im Jahr 2023 0,924 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

