K+S Aktie News: K+S am Vormittag mit roten Vorzeichen

Die K+S-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 18,67 EUR. Bei 18,67 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,72 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.978 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 36,45 EUR. 48,79 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,01 EUR am 03.01.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,35 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die K+S-Aktie bei 26,33 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte K+S am 10.11.2022 vor. K+S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.470,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 121,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 664,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 15.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je K+S-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 7,54 EUR fest.

