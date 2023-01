K+S Aktie News: Anleger schicken K+S am Dienstagmittag ins Minus

Um 12:22 Uhr ging es für die K+S-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 21,90 EUR. Die Abwärtsbewegung der K+S-Aktie ging bis auf 21,83 EUR. Bei 22,03 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 87.762 K+S-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.04.2022 bei 36,45 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Am 31.01.2022 gab der Anteilsschein bis auf 16,69 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,26 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,00 EUR.

Am 10.11.2022 hat K+S die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 121,39 Prozent auf 1.470,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 664,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die K+S-Bilanz für Q4 2022 wird am 15.03.2023 erwartet. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 14.03.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 7,38 EUR je Aktie belaufen.

