K+S Aktie News: K+S am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 13,07 EUR abwärts.

Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 0,9 Prozent auf 13,07 EUR ab. In der Spitze fiel die K+S-Aktie bis auf 12,92 EUR. Bei 13,16 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 289.237 K+S-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,92 EUR) erklomm das Papier am 27.02.2023. Mit einem Zuwachs von 75,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 12,63 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 3,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die K+S-Aktie bei 17,01 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte K+S am 14.11.2023 vor. K+S vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,29 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 880,80 EUR – das entspricht einem Minus von 40,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.470,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 14.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von K+S veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 13.03.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2023 0,931 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

