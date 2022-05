K+S Aktie News: K+S am Vormittag stärker

Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 31.05.2022 09:22:00 Uhr 2,8 Prozent auf 26,04 EUR. Zwischenzeitlich stieg die K+S-Aktie sogar auf 26,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,61 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 62.527 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.04.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,56 Prozent. Bei 10,92 EUR fiel das Papier am 20.08.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 138,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 25,61 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte K+S am 11.05.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,63 EUR. Im Vorjahresviertel hatte K+S 0,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 65,39 Prozent auf 1.212,30 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 733,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte K+S am 11.08.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 15.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von K+S.

Experten taxieren den K+S-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,83 EUR je Aktie.

