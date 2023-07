K+S Aktie News: K+S zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von K+S. Im XETRA-Handel gewannen die K+S-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 17,40 EUR zu. Die K+S-Aktie zog in der Spitze bis auf 17,54 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 17,36 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 163.248 K+S-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.08.2022 bei 24,89 EUR. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 30,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,35 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 18,96 EUR je K+S-Aktie aus.

Am 09.05.2023 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,21 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S noch ein Gewinn pro Aktie von 1,63 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.192,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.212,30 EUR erwirtschaftet worden.

K+S wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 15.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von K+S.

Den erwarteten Gewinn je K+S-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,46 EUR fest.

