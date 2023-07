K+S Aktie News: K+S am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Kurs der K+S

Die Aktie von K+S zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von K+S legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 17,44 EUR.

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 17,44 EUR. Die K+S-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 17,54 EUR aus. Mit einem Wert von 17,36 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 24.865 Aktien.

Bei 24,89 EUR markierte der Titel am 27.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 42,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,35 EUR ab. Mit Abgaben von 17,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,96 EUR.

Am 09.05.2023 hat K+S in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1.192,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 1,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 1.212,30 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 10.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 15.08.2024 erwartet.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

