K+S Aktie News: K+S am Mittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von K+S. Im XETRA-Handel gewannen die K+S-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 16,18 EUR zu. In der Spitze gewann die K+S-Aktie bis auf 16,33 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 69.437 K+S-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 23,28 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.11.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die K+S-Aktie derzeit noch 43,93 Prozent Luft nach oben. Am 14.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,35 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die K+S-Aktie 12,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 19,33 EUR an.

K+S ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,29 EUR. Ein Jahr zuvor waren 2,28 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 825,80 EUR – das entspricht einem Minus von 45,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.509,90 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 14.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von K+S veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.11.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2023 0,924 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

