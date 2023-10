K+S Aktie News: K+S am Vormittag gefragt

Kurs der K+S

Die Aktie von K+S gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das K+S-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 16,16 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das K+S-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 16,16 EUR. Bei 16,22 EUR erreichte die K+S-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 16,10 EUR. Zuletzt wechselten 2.468 K+S-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.11.2022 bei 23,28 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,10 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,35 EUR. Dieser Wert wurde am 14.06.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die K+S-Aktie derzeit noch 11,17 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 19,33 EUR.

K+S veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. K+S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 825,80 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 45,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.509,90 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 14.11.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je K+S-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,924 EUR fest.

