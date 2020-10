K+S bestätigt "sehr fortgeschrittene Gespräche" zu Morton Salt

FRANKFURT (Dow Jones)--K+S steht offenbar tatsächlich kurz vor einem Verkauf seines Salzgeschäftes in den USA. Der Düngemittelkonzern aus Kassel bestätigte am Morgen, dass man sich in "sehr fortgeschrittenen Verhandlungen mit Stone Canyon Industries Holdings LLC über einen möglichen Verkauf der Operativen Einheit Americas befindet".

Unternehmnenswert und Kaufpreis lägen bei 3,2 Milliarden US-Dollar. Die Verträge seien aber noch nicht unterzeichnet, teilte K+S mit. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuvor von einem bevorstehenden Abschluss möglicherweise noch in dieser Woche geschrieben. Käufer sei die Stone-Tochter Kissner Group. Die K+S-Aktie ist am Morgen mit einem Plus von 15 Prozent in den Handel gestartet.

K+S hatte sich im März dazu entschlossen, Morton Salt komplett zu verkaufen, um die mit dem Bau eines teuren Kaliwerks in Kanada angehäuften Schulden um mehr als 2 Milliarden Euro zu senken.

