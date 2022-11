K+S bleibt mit verfünffachtem Gewinn unter Erwartungen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Salz- und Düngemittelhersteller K+S hat auch im dritten Quartal vom hohen Preisniveau seiner Kali-Produkte profitiert. Gestiegene Kosten wurden überkompensiert, so dass das operative Ergebnis (EBITDA) von 121 Millionen Euro im Vorjahr auf 633 Millionen Euro in die Höhe schoss, wie das Unternehmen in Kassel mitteilte. Der Umsatz verdoppelte sich unterdessen auf 1,47 Milliarden Euro. Analysten hatten im Schnitt mit 709 Millionen Euro EBITDA und 1,478 Milliarden Euro Umsatz gerechnet.

Netto verdiente K+S auf bereinigter Basis 379 Millionen Euro. Im Vorjahr hatten hier nach einer Wertaufholung von 1,42 Milliarden noch 1,29 Milliarden Euro zu Buche gestanden.

"Die kräftigen Zuwächse bei Umsatz, Ergebnis und Cashflow nach neun Monaten bestärken unsere Erwartung, dass wir 2022 mit Abstand das beste Jahresergebnis der Unternehmensgeschichte erreichen werden", sagte Vorstandschef Burkhard Lohr. Er konkretisierte das Ergebnisziel für das Gesamtjahr: Erwartet wird nun ein EBITDA von 2,4 statt 2,3 bis 2,6 Milliarden Euro.

Mit einem bereinigten Free Cashflow von 580 Millionen Euro nach neun Monaten erwartet K+S für das Gesamtjahr Mittelzuflüsse von gut 1,2 Milliarden Euro statt wie bislang in der Größenordnung von 1,0 bis 1,2 Milliarden Euro.

