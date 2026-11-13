K+S: Ein schwieriges Jahr droht

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Die Aktie von K+S hat nach Veröffentlichung der Q3-Zahlen 2026 wieder in den Rückwärtsgang geschaltet. 2027 droht dem Düngemittelhersteller ein schwieriges Jahr.

Der Düngemittelhersteller K+S hat im dritten Quartal den Umsatz um gut 6 Prozent auf 934 Mio. Euro gesteigert. Beim Blick auf das EBITDA wird hingegen klar, dass die fetten Monate offensichtlich schon wieder vorbei sind. Von Ende Februar bis Juli 2026 hatte das Unternehmen von der Kali-Verknappung durch den Krieg am Golf und dem gleichzeitigen Produktionsausfall bei Belaruskali, dem größten Kalihersteller aus Belarus, profitiert.

Leichter Anstieg des EBITDA-Ziels im Mittel

Höhere Logistik- und Energiekosten sowie die planmäßige Instandhaltungspause im kanadischen Werk Bethune ließen das EBITDA nun auf 108 Mio. Euro (Q3 2025: 111 Mio. Euro) sinken. Für 2026 grenzt das Unternehmen die EBITDA-Spanne jetzt auf 700 bis 750 Mio. Euro ein (zuvor: 680 bis 760 Mio. Euro). Doch während im Neunmonatszeitraum das Nettoergebnis kräftig auf 355,8 Mio. Euro (9M 2025: minus 1.646,5 Mio. Euro) kletterte, stand isoliert betrachtet im Q3 unter dem Strich ein Minus von 133,7 Mio. Euro (Q3 2025: 2,3 Mio. Euro).

Fragezeichen für 2027

Der von Analysten befürchtete Preisrückgang bei Kali ist durch den Wiedereintritt von Belaruskali in den Kali-Markt wie vorhergesagt eingetroffen. Wenngleich das die Ziele im aktuellen Geschäftsjahr von K+S noch nicht maßgeblich tangieren dürfte, sieht die Geschichte für 2027 schon wieder anders aus…

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