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K+S erhöht nach gutem ersten Quartal den Jahresausblick

22.04.26 10:58 Uhr
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Aktien
K+S AG
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Düngerhersteller K+S (K+S) blickt nach einem guten ersten Quartal optimistischer auf das laufende Jahr. Nach dem sehr guten Start des Auftausalzgeschäfts zu Jahresbeginn verlief das Geschäft auch in der zweiten Hälfte des Quartals besser als erwartet, teilte das MDax-Unternehmen (MDAX) am Mittwoch in Kassel mit. Für 2026 wird nun ein operatives Ergebnis von 630 bis 730 Millionen Euro angepeilt. Bisher hatte ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 600 bis 700 Millionen Euro auf dem Zettel gestanden - nach 613 Millionen Euro 2025.

Im ersten Quartal lag das operative Ergebnis nach vorläufigen Zahlen bei rund 280 Millionen Euro und damit laut Unternehmensangaben deutlich über den Markterwartungen. Im Vorjahr wurden hier 201 Millionen Euro erzielt. Der freie Barmittelfluss stieg von 32 Millionen Euro im Vorjahr auf rund 87 Millionen. Auch hier wurden die Markterwartungen übertroffen.

K+S will die vollständigen Zahlen für das erste Quartal am 11. Mai veröffentlichen./err/stk

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20.04.2026K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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25.03.2026K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.01.2026K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.11.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025K+S HaltenDZ BANK
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20.04.2026K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2026K+S SellDeutsche Bank AG
26.03.2026K+S SellUBS AG
18.03.2026K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
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