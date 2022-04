K+S hebt Gewinnprognose wegen steigender Verkaufspreise an

FRANKFURT (Dow Jones)--Angesichts der steigenden Düngemittelpreise hebt K+S seine EBITDA-Prognose für das laufende Jahr um 700 Millionen Euro an. Erwartbar wird mittlerweile ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Wertminderungen und Abschreibungen in der Größenordnung von 2,3 bis 2,6 Milliarden Euro, wie das Unternehmen in Kassel mitteilte.

Der Anstieg der Durchschnittspreise im Düngemittelgeschäft übertreffe die erwarteten Kostensteigerungen für Energie, Logistik und Material deutlich, hieß es zur Begründung. Bislang galt eine Zielspanne von 1,6 bis 1,9 Milliarden Euro für das EBITDA. Analysten rechneten zuletzt nach einem Konsens von Vara Research mit 2,16 Milliarden Euro operativem Gewinn.

Für Aktionäre wird überdies eine deutlich steigende Dividende zunehmend wahrscheinlich. Der dafür maßgebliche bereinigte Free Cashflow wird nun zwischen 1,0 und 1,2 Milliarden Euro erwartet, das sind 400 Millionen Euro mehr als nach dem bisherigen Zielband. Von der operativen Cashflow-Prognose sei nach der Rückführung des Factoring im ersten Quartal sowie dem Erwerb von CO2-Zertifikaten insgesamt rund 230 Millionen Euro als einmaliger Sondereffekt abzuziehen, erklärte K+S.

K+S unterstellt bei seiner Prognose, dass es im Zuge des Ukraine-Kriegs nicht zu mangelnden Gaslieferungen kommt und die Produktion nicht eingeschränkt werden muss.

April 13, 2022 05:32 ET (09:32 GMT)