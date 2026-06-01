K+S kauft Salzgeschäft von polnischem Unternehmen für bis zu 380 Millionen Euro

KASSEL (dpa-AFX) - K+S (K+S) verstärkt sich mit einem Zukauf in Europa. Der Salz- und Düngerkonzern will das Salzgeschäft des polnischen Chemieunternehmens Qemetica mit Standorten in Janikowo (Polen) und Staßfurt (Deutschland) kaufen, teilte das MDax-Unternehmen (MDAX) am Dienstag in Kassel mit. Der Kaufpreis liege abhängig vom Geschäftsverlauf in den Jahren 2026 und 2027 zwischen 350 und 380 Millionen Euro. Der Abschluss des Geschäfts soll voraussichtlich im ersten Quartal 2027 erfolgen. Zur Finanzierung prüft K+S verschiedene Optionen. Der Verschuldungsgrad soll aber weitgehend unverändert bleiben.

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Durch den Zukauf entstehe Potenzial für zusätzliches Wachstum in Mittel- und Osteuropa, so der Konzern. Der Schwerpunkt der zugekauften Standorte liege in der Herstellung von Salzspezialitäten zur Wasserenthärtung sowie für die Lebensmittelindustrie . Im vergangenen Jahr habe der Umsatz bei rund 125 Millionen Euro gelegen./err/jha/