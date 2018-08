K+S-Konkurrent Nutrien hebt wegen hoher Nachfrage die Jahresprognose erneut an

SASKATOON (dpa-AFX) - Eine starke Kali-Nachfrage stimmt den kanadischen Düngerproduzent Nutrien optimistischer. Der aus der Fusion von Potash und Agrium hervorgegangene Konkurrent des hessischen Anbieters K+S (K+S) hob seine Gewinnprognose für 2018 ein weiteres Mal an und rechnet nun mit einem Ergebnis je Aktie im fortgeführten Geschäft von 2,40 bis 2,70 US-Dollar nach 2,20 bis 2,60 Dollar bisher.

Eine hohe Nachfrage nach Kalidünger bei einem gleichzeitig begrenzten Angebot habe die Verkaufspreise gestützt, teilte das Unternehmen am Mittwochabend in Saskatoon mit. Hinzu komme ein knappes Harnstoff-Angebot in China und der Wegfall von Produktionskapazitäten in der Ukraine, hieß es weiter zur Begründung des neuen Ausblicks.

Im abgelaufenen zweiten Quartal steigerte Nutrien den Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um annähernd 11 Prozent auf mehr als 8,1 Milliarden US-Dollar. Der Konzern verdiente im fortgeführten Geschäft 741 Millionen Dollar und damit rund 5 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Der MDax-Konzern K+S wird am 14. August über die Entwicklung im zweiten Quartal berichten. Das Unternehmen hatte zuletzt mit Problemen wegen eines Lokführerstreiks in Kanada, Qualitätsproblemen im neuen kanadischen Werk und Arbeitskräftemangel hierzulande zu kämpfen./mis/das