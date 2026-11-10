K+S: Minus im Quartal, Plus an der Börse

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K+S hat das EBITDA-Ziel für 2026 enger gefasst und im dritten Quartal unter dem Strich rote Zahlen geschrieben. Die Aktie lässt sich davon nicht beirren, charttechnisch ist allerdings bereits eine Hürde in Sicht.

Der Düngemittelhersteller K+S hat im dritten Quartal den Umsatz um gut 6 Prozent auf 934 Mio. Euro gesteigert, das EBITDA sank hingegen auf 108 Mio. Euro (Q3 2025: 111 Mio. Euro). Das Unternehmen begründet den Rückgang mit geopolitisch bedingt höheren Logistik- und Energiekosten sowie einer planmäßigen Instandhaltungspause im kanadischen Werk Bethune. Anders als im Vorjahr wurden die Instandhaltungen dort vollständig im dritten Quartal durchgeführt. Für 2026 grenzt K+S das EBITDA-Ziel auf 700 bis 750 Mio. Euro ein, nachdem zuvor 680 bis 760 Mio. Euro als Marschroute ausgegeben wurden. Während das Unternehmen im Q3 einen Nettoverlust eingefahren hat, steht im Neunmonatszeitraum ein kräftiger Anstieg des Nettoergebnisses auf 355,8 Mio. Euro in den Büchern. Im Vorjahr lag das Nettoergebnis aufgrund einer Sonderabschreibung noch mit 1.646,5 Mio. Euro im Minus. Nach dem kräftigen Kursrückgang von Mitte September bis Mitte Oktober setzt das Papier die nunmehr seit gut zwei Wochen anhaltende Aufwärtsbewegung fort. Technisch könnte spätestens die 200-Tage-Linie, die bei knapp 14,90 Euro verläuft, den Anstieg aber begrenzen.

Die Meldung des Unternehmens finden Sie hier: https://www.kpluss.com/.downloads/pr/2026/kpluss-20261110-presse-zahlen-q3-de.pdf

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Erstellung am 10.11.26 um 08:40 Uhr.

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