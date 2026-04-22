K+S: Nahostkrise als Gewinnturbo

Die steigenden Preise für Kali kommen bei K+S schon in der Q1-Bilanz an. Das Management hebt das EBITDA-Ziel für 2026 nun an.

K+S hat im ersten Quartal 2026 deutlich mehr verdient, als von Analysten bislang erwartet. Auf Basis vorläufiger Berechnungen liegt das EBITDA mit rund 280 Mio. Euro deutlich über den Konsensschätzungen der Analysten von 225 Mio. Euro. Hintergrund der Entwicklung ist laut dem Unternehmen das Auftausalzgeschäft zu Jahresbeginn sowie die höhere Nachfrage im Segment Landwirtschaft. Da hier sowohl Preise als auch Menge gestiegen sind, dürfte es sich um Vorratskäufe vor dem Hintergrund der Blockade der Meerenge bei Hormus gehandelt haben. Das Unternehmen verweist explizit darauf, dass der Monat März über den Erwartungen gelegen hat. In der Folge hebt das Unternehmen zudem die EBITDA-Jahresziele auf 630 bis 730 Mio. Euro (zuvor: 600 bis 700 Mio. Euro) an. Die Preisanstiege unter anderem für Kali kommen somit bei K+S spürbar in den Zahlen an. Da die Seeblockade noch immer nicht gelöst ist, dürfte K+S weiter zu den Gewinnern des Konflikts am Golf zählen, was die Aktie tendenziell beflügeln könnte. Zudem sieht es technisch nicht schlecht für das Papier aus. Finale Zahlen gibt es am 11. Mai.

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Nicht so spektakulär, aber ebenfalls erfreulich ist die Nachrichtenlage bei Matador Secondary Private Equity. Denn die Gesellschaft konnte jüngst mit einer überzeugenden Cash-Bilanz aufwarten, was auf die Reife des Portfolios hinweist. Auch für die nächsten Quartale sind hohe Rückflüsse aus Investments zu erwarten – damit weist die zentrale Zielgröße des Geschäftsmodells eine positive Tendenz auf, was für die Aktie neuen Bewertungsspielraum schafft: zum Artikel

Als Kaufgelegenheit könnte sich im Nachhinein auch das aktuelle Niveau bei LAIQON herausstellen. Denn das Unternehmen hat in den letzten Jahren erhebliche Vorleistungen zur Vorbereitung eines starken Wachstums erbracht und schickt sich nun an, die Früchte dieser Arbeit einzufahren. Doch die Börse zeigt sich noch zurückhaltend: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.365 Prozent oder 14,1 Prozent p.a. (Stand: 18.04.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 22.04.26 um 11:12 Uhr.

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