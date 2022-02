K+S prognostiziert Verdoppelung des bereinigten EBITDA für 2022

FRANKFURT (Dow Jones)--Angesichts stark steigender Düngemittelpreise rechnet K+S für das laufende Jahr mit einer sprunghaften Ergebnisverbesserung. Das operative Ergebnis (EBITDA) wird in der Größenordnung von 1,6 bis 1,9 Milliarden Euro erwartet, wie das Unternehmen in Kassel mitteilte. Das entspricht einer Verdoppelung des Gewinns, rechnet man einen positiven Sondereffekt aus dem Vorjahr heraus. K+S informierte den Markt in einer Pflichtmitteilung, weil mit dieser Einschätzung die aktuelle Markterwartung deutlich übertroffen wird: Laut Vara liegt der Analystenkonsens für das 2022er-EBITDA derzeit bei 1,269 Milliarden Euro.

Ursächlich für die erwartete Verbesserung seien höhere Durchschnittspreise im Segment Landwirtschaft, hieß es zur Begründung. Diese überträfen die zu erwartenden Kostensteigerungen vor allem für Energie, Logistik und Material deutlich. Für die erste Jahreshälfte sei die Entwicklung gut abschätzbar (hohe Visibilität). Die große Bandbreite der Prognose ergebe sich aus verschiedenen Szenarien für das zweite Halbjahr.

Den bereinigten Free Cashflow erwartet K+S zwischen 600 und 800 Millionen Euro - nach rund 100 Millionen Euro im abgelaufenen Jahr. Dabei seien Investitionen in Höhe von rund 400 Millionen Euro berücksichtigt.

Der Salz- und Düngemittelhersteller hatte erst vor wenigen Tagen mit starken Zahlen für 2021 den Markt überrascht. Auch dazu gab es eine Ad-hoc-Mitteilung und auch dafür waren die zuletzt hohen Düngemittelpreise ausschlaggebend.

February 09, 2022