K+S senkt Dividende in Corona-Krise - prüft KfW-Kredit

KASSEL (dpa-AFX) - Der hoch verschuldete Dünger- und Salzkonzern K+S (K+S) will sich in der Corona-Krise mit einem Dividendenschnitt die Möglichkeit eines Darlehens der staatlichen KfW-Bank wahren. Aufgrund der Verunsicherung an den Finanzmärkten über die wirtschaftlichen Folgen der Krise sei eine Erschwerung der Liquiditätsbeschaffung nicht auszuschließen, teilte K+S am Freitag in Kassel mit. Daher würden alle Optionen zur Sicherung der finanziellen Flexibilität und Liquidität geprüft, darunter auch ein staatlich abgesicherter Kredit der bundeseigenen KfW. Die für 2019 eigentlich vorgeschlagene Dividende von 15 Cent je Aktie soll daher auf die gesetzliche Mindestausschüttung von 4 Cent je Aktie sinken./mis/jha/