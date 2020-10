K+S verkauft amerikanischen Salzgeschäft - Firmenwert 3,2 Milliarden US-Dollar

KASSEL (dpa-AFX) - Der hochverschuldete Dünger- und Salzproduzent K+S (K+S) hat wie bereits avisiert einen Käufer für sein amerikanisches Salzgeschäft gefunden. Die Sparte gehe an Stone Canyon Industries Holdings LLC, Mark Demetree und Partner, wie die Hessen am Montagabend in Kassel mitteilten. Der Unternehmenswert belaufe sich auf 3,2 Milliarden US-Dollar. Mit dem Abschluss der Transaktion, die unter anderem noch von Kartellämtern genehmigt werden muss, rechnet K+S im Sommer 2021. Dann soll der Kaufpreis in bar entrichtet werden.

Am Vormittag hatte K+S bereits von fortgeschrittenen Gesprächen gesprochen, woraufhin die Aktien angesichts einer überraschend hohen in Aussicht gestellten Bewertung des Salzgeschäfts bis zum Handelsschluss um rund 14 Prozent zugelegt hatten.

Die Kasseler brauchen das Geld dringend für den Schuldenabbau. In den vergangenen Jahren hatten dem MDAX-Konzern Produktionsprobleme in Deutschland wegen mangelnder Entsorgungsmöglichkeiten für Abwässer sowie eine Flaute des globalen Düngermarktes schwer zu schaffen gemacht. Der infolge des milliardenschweren Neubaus des Kaliwerks in Kanada gestiegene Schuldenberg konnte auch daher nicht wie eigentlich geplant schrumpfen./mis/he