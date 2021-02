K+S verzichtet preisbedingt vorerst auf Kalilieferungen nach Indien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Düngemittelproduzent K+S will bis auf weiteres keinen Kalidünger zu den in einem zwischen Weißrussland und Indien geschlossenen Vertrag genannten Konditionen auf den Subkontinent liefern. Der vereinbarte Lieferpreis in dem Vertragsabschluss bilde die aktuellen Marktbedingungen nicht ab und liege deutlich unter dem aktuell auf wichtigen Exportmärkten geltenden Niveau, teilte der Kasseler MDAX-Konzern mit.

Der Preis reflektiere "in keiner Weise die anhaltend positive fundamentale Lage der Agrarmärkte sowie die damit verbundene, steigende Nachfrage nach Kalidüngemitteln", so K+S. Bei der anstehenden Frühjahressaison sei eine sehr gute Nachfrage nach Kalidüngemitteln in allen bedeutenden Absatzregionen zu beobachten.

Der Vertragsabschluss zwischen Belarusian Potash Corporation (BPC) Indian Potash Limited (IPL) mit einem Jahresvolumen von 800.000 Tonnen sieht einen Preis von 247 Dollar je Tonne vor.

February 01, 2021 07:12 ET (12:12 GMT)