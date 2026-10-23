K+S: Wann stoppt die Talfahrt?

SmartCaps ist ein Angebot des redaktionellen Partners StockXperts. finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Die Aktie von K+S befindet sich im freien Fall. Sinkende Preise für Kali bei gleichzeitig steigenden Energiekosten sind dabei eine brisante Mischung.

Für die Aktie von K+S ging es vom Zwischenhoch im September bei über 17 Euro mittlerweile wieder bis auf rund 12,50 Euro zurück. Das sind schon mehr als 25 Prozent – und es könnte sogar noch mehr werden. Denn die Kalipreise sind seit August ebenfalls wieder auf dem Rückzug. Das hat Gründe: Seit Anfang der zweiten Jahreshälfte 2026 hat Belaruskali, der größte Kalihersteller aus Belarus, die Produktion wieder hochgefahren und beliefert den Weltmarkt.

In der Zwickmühle

Ein Unglück kommt selten allein: Den sinkenden Weltmarktpreisen für Kali stehen jetzt auch noch steigende Energiekosten entgegen. Die Energiekosten sind deshalb ein wichtiger Faktor, weil bei der Herstellung von Düngemitteln Erdgas ein zentraler Rohstoff ist. Die Gaspreise wiederum sind zusammen mit dem Preis für Rohöl so hoch wie lange nicht mehr.

Wettbewerber unter Druck

Wie stark sich die Gaspreise auf die Unternehmensgewinne von Düngemittelherstellern auswirken können, zeigten jüngst die Q3-Zahlen…

Unsere vollständige Einschätzung lesen Sie morgen in unserem kostenlosen Newsletter, hier können Sie sich dafür registrieren: