K+S will Stellen in der Verwaltung abbauen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Düngemittelkonzern K+S verschärft seinen Sparkurs. Um die Erreichung der Gewinnprognose für dieses Jahr zu unterstützen, gelte per sofort ein Einstellungsstopp in der Verwaltung bis Jahresende, kündigte der MDAX-Konzern anlässlich seines Capital Markets Day an. "Wir treten in den nächsten Monaten verstärkt auf die Kostenbremse", wird K+S-Chef Burkhard Lohr in der Mitteilung zitiert. Weltweit sollen etwa 10 Prozent der Planstellen in der Verwaltung gestrichen werden.

Der Jobabbau ist Teil der Zukunftsstrategie Shaping 2030, mit der die Geschäftsbereiche Kali und Salz verschmolzen werden sollen. Ab dem Jahr 2020 will der Kasseler Konzern Synergien von über 150 Millionen Euro pro Jahr erzielen. "Wir kommen bei der Implementierung weiter gut voran und haben nun das Feinkonzept der neuen Organisation erarbeitet", so Lohr. Erste Synergien würden bereits gehoben.

Der Aufwand zur Erreichung des Synergieziels werde bei rund 150 Millionen Euro liegen. "Wie geplant werden wir ab dem Jahr 2019 wieder einen positiven Freien Cashflow erzielen", bekräftigte Finanzvorstand Thorsten Boeckers.

September 05, 2018 14:35 ET (18:35 GMT)