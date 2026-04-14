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Kabel durchtrennt: Zugverkehr um Gelsenkirchen eingeschränkt

14.04.26 07:04 Uhr

GELSENKIRCHEN (dpa-AFX) - Unbekannte haben in Gelsenkirchen Kabel an einer Bahnstrecke durchtrennt und so für starke Einschränkungen im Bahnverkehr in Teilen des Ruhrgebiets gesorgt. Die Hintergründe seien noch völlig unklar, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Die Bahn sprach von Vandalismusschäden.

Besonders betroffen seien Reisende am Hauptbahnhof Gelsenkirchen. Fernzüge werden nach Angaben der Bahn umgeleitet und halten nicht in Recklinghausen, Gelsenkirchen und Oberhausen. ICE- und IC-Verbindungen zwischen Köln und Hamburg sowie zwischen Köln und Münster seien dadurch 20 Minuten länger unterwegs, teilte das Unternehmen mit.

Im Regionalverkehr gebe es Einschränkungen und Ausfälle auf den Linien RE2, RE3, RE42, RB32, RB46 und S2. Auf einigen Linien sei ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Reisenden empfiehlt die Bahn, in der App oder der Online-Auskunft zu prüfen, wie sie trotz der Einschränkungen an ihr Ziel kommen.

Wie lang die Störung dauert, sei noch nicht abzusehen./mhe/DP/zb