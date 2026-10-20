Kabelhersteller Lapp knackt beim Umsatz Marke von zwei Milliarden Euro

20.10.26 11:37 Uhr

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Kabelhersteller Lapp hat eigenen Angaben zufolge erstmals mehr als zwei Milliarden Euro Umsatz in einem Geschäftsjahr erzielt. Im Geschäftsjahr 2026 stieg der Umsatz von 1,93 Milliarden Euro im Vorjahr auf mehr als 2,3 Milliarden Euro, wie das Familienunternehmen aus Stuttgart anhand vorläufiger Berechnungen mitteilte. Das entspricht einem Plus von mehr als 19 Prozent. Das Geschäftsjahr lief von Oktober 2025 bis Ende September dieses Jahres.

Werbung

Neben Wachstum aus eigener Kraft hätten allerdings auch Sondereffekte wie ein deutlich gestiegener Kupferpreis sowie Zukäufe zu dem kräftigen Wachstum beigetragen. "Wir profitieren von unserer etablierten lokalen Präsenz in den asiatischen und amerikanischen Wachstumsmärkten", sagte Lapp-Chef Matthias Lapp laut Mitteilung. In Europa und insbesondere Deutschland bleibe die Situation herausfordernd. Auch wenn ihn die Auftragseingänge der letzten Monate positiver stimmten, sei es für Euphorie noch deutlich zu früh, sagte Lapp.

In das Geschäftsjahr 2027 gehe Lapp mit Selbstvertrauen, aber auch mit der nötigen Vorsicht. Einen besonderen Fokus wolle Lapp auf die Profitabilität legen. In den vergangenen Jahren habe Lapp viel investiert. Jetzt gehe es darum, die neuen Kapazitäten auszulasten und profitabel zu wachsen.

Zum Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr machte das Unternehmen wie üblich auch auf Nachfrage keine Angaben. Zur Einordnung: Im Konzernabschluss zum Geschäftsjahr 2025, der öffentlich im Unternehmensregister einsehbar ist, wies Lapp ein Konzernergebnis nach Steuern in Höhe von 48,3 Millionen Euro aus. Bei einem Umsatz von rund 1,93 Milliarden Euro. Im Geschäftsjahr 2024 standen ein Gewinn unter dem Strich von rund 55,5 Millionen Euro und ein Umsatz von rund 1,82 Milliarden Euro in den Büchern.

Werbung

Ende September 2026 beschäftigte Lapp weltweit rund 6.300 Menschen. Das waren etwa 600 mehr als zum Vorjahreszeitpunkt und sei vor allem auf Akquisitionen zurückzuführen, teilte ein Sprecher auf Nachfrage mit./rwi/DP/stw