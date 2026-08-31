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Kabelklau zwischen Bochum und Essen - Bahnverkehr gestört

BOCHUM (dpa-AFX) - Unbekannte haben an der zentralen Bahnstrecke zwischen Bochum und Essen Kabel gestohlen - und damit stundenlange Störungen im regionalen und überregionalen Zugverkehr verursacht. Alle ICE-Züge zwischen Dortmund und Essen mit planmäßigem Halt am Bochumer Hauptbahnhof wurden seit dem frühen Morgen in beide Fahrtrichtungen umgeleitet, weil der Stopp am Hbf Bochum entfallen muss, wie es bei der Deutschen Bahn hieß. Die ICE verspäteten sich demnach um etwa 15 Minuten.

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Vor allem der Regionalverkehr zwischen Bochum und Essener Hauptbahnhof war mit Ausfällen, Teilausfällen und Verspätungen auch am Nachmittag weiter betroffen. Bei mehreren regionalen Linien musste Fahrgäste auf Ersatzbusse umsteigen.

Deutsche Bahn: Reparaturen nach Kabelklau zeitintensiv

"Entlang der Strecke zwischen Bochum und Essen haben Unbekannte Kabel gestohlen. Dabei handelt es sich um Kabel, die für einen sicheren und zuverlässigen Bahnbetrieb unerlässlich sind", teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn mit. Der Streckenabschnitt zwischen Essen und Bochum sei daher aus Sicherheitsgründen gesperrt worden. Die Behebung des Schadens sei aufwendig und zeitintensiv. Die beschädigten Kabel mit vielen Adern müssten an mehreren Stellen von Hand wieder miteinander verbunden werden.

Die Bundespolizei ermittelt "wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall", wie ein Sprecher auf Anfrage berichtete. Es seien in der Nähe von Essen-Steele Ost rund 15 Meter Kupferkabel "getrennt und entwendet worden". Hinweise auf den oder die Täter gebe es bisher nicht, Spuren würden gesichert./wa/DP/stw

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