Kabinenpersonal

Zum Ende der Osterreisewelle ist das Kabinenpersonal der Lufthansa in einen Streik getreten, der zu hunderten Flugausfällen führt.

Seit Mitternacht sollen die rund 20.000 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter die Arbeit ruhen lassen. Die Gewerkschaft Ufo hat für 00.01 Uhr bis 22.00 Uhr zum Ausstand aufgerufen. In einer Urabstimmung hatten die Kabinenbeschäftigten der Kerngesellschaft Lufthansa und der Regionaltochter Cityline Ende März mit großer Mehrheit für einen Arbeitskampf gestimmt. Dazu hat die Kabinengewerkschaft Ufo aufgerufen, um in mehrere festgefahrene Tarifkonflikte Bewegung zu bringen.

Wer­bung Wer­bung

In dem Konflikt geht es um die Tarifverhandlungen zum Manteltarif bei Lufthansa und nach Ufo-Angaben um eine fehlende Bereitschaft des Unternehmens, bei der Cityline über einen Sozialtarifvertrag zu verhandeln. Der Flugbetrieb der Regionaltochter soll nach Aussagen des Managements im kommenden Jahr enden. An ihre Stelle tritt eine neue Gesellschaft mit dem ähnlichen Namen Lufthansa City Airlines. Es ist nach zwei Runden mit Pilotenstreiks bereits der dritte große Streik in diesem Jahr bei Deutschlands größter Fluggesellschaft.

Von der Lufthansa hieß es, der Streikaufruf treffe Fluggäste inmitten des Rückreiseverkehrs zum Ende der Osterferien besonders hart. Tragfähige Lösungen könnten nur im Dialog gefunden werden, Streiks müssten stets das letzte Mittel bleiben. "Wir fordern die Gewerkschaft deshalb auf, die Gespräche mit uns wieder aufzunehmen. Wir sind jederzeit dazu bereit." Kundinnen und Kunden würden automatisch benachrichtigt, sollte ihr Flug betroffen sein.

Zahlreiche Flüge gestrichen

Lufthansa hat zwar Gegenmaßnahmen angekündigt, gleichzeitig aber bereits im Vorfeld hunderte Flüge gestrichen. Am größten Drehkreuz in Frankfurt wurden von knapp 350 geplanten Lufthansa-Abflügen rund 75 Prozent gestrichen, wie der Plan des Flughafens zeigt. Ähnlich sah es am letzten Tag der hessischen Osterferien bei den Landungen aus.

Wer­bung Wer­bung

Betroffen sind heute bis 22.00 Uhr Hunderte Abflüge. Bestreikt werden offiziell nur die Starts in Deutschland an den Drehkreuzen München und Frankfurt sowie an zahlreichen anderen Flughäfen wie Leipzig/Halle, Berlin oder Stuttgart. Weil in der Folge die Maschinen an ausländischen Zielen fehlen, dürften aber auch zahlreiche Rückflüge von Osterurlaubern zunächst ausfallen.

Deshalb sind auch am Hamburger Flughafen einige Inlandsflüge ausgefallen. Die Lufthansa-Flieger nach Frankfurt und München sind wegen des Streiks des Kabinenpersonals nicht gestartet. Im Laufe des Tages werden insgesamt 13 Starts und Landungen von und nach Frankfurt sowie 10 Starts und Landungen von und nach München gestrichen, wie aus der Online-Auskunft des Hamburger Flughafens zu den Ankünften und Abflügen hervorgeht.

Auch am Düsseldorfer Flughafen wurden laut der Webseite des Airports jeweils 13 Abflüge und Ankünfte annulliert - acht Flüge nach beziehungsweise aus München und fünf Flüge nach beziehungsweise aus Frankfurt. Derweil fallen in Köln/Bonn nach Angaben auf der Flughafen-Webseite jeweils drei Verbindungen von und nach München aus.

Wer­bung Wer­bung

Zudem fallen Flüge am Hauptstadtflughafen BER aus. Betroffen sind innerdeutsche Verbindungen von und nach Frankfurt und München, wie aus der Fluginformation auf der Internetseite des BER hervorgeht. Gestrichen wurden demnach für den ganzen Tag jeweils rund 20 Starts und Landungen.

Umbuchungen und Entschädigungen

Den Passagieren rät Lufthansa, sich umfassend über ihren Flug zu informieren. Die Tickets können umgebucht oder erstattet werden. Weiterhin stehen den Fluggästen bei Verspätungen von über drei Stunden Entschädigungen zu. Auch muss die Airline für alternativen Transport, Verpflegung und Unterkunft sorgen.

Via XETRA zeigt sich das Papier am Freitag zeitweise marginale 0,10 Prozent höher bei 7,87 Euro.

/ceb/DP/zb

FRANKFURT (dpa-AFX)