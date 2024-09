Kabinett berät über einheitliche Pflegeassistenzausbildung

BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundeskabinett will an diesem Mittwoch ein Gesetz für eine bundesweit einheitliche Ausbildung für Pflegeassistenten auf den Weg bringen. Hintergrund ist, dass es aktuell in den Bundesländern verschiedene Wege in den Helferberuf gibt. Das Gesetz soll den Beruf attraktiver machen, da vor dem Hintergrund einer steigenden Zahl zu pflegender Menschen nicht nur mehr Fachpersonal gebraucht wird. Assistenten sollen laut Bundesfamilienministerium künftig vermehrt Aufgaben von Pflegefachleuten übernehmen können, damit diese entlastet würden.

Das Kabinett will außerdem bessere steuerliche Abschreibungsbedingungen für Dienstwagen als E-Autos auf den Weg bringen. Damit soll die Nachfrage nach E-Autos angekurbelt werden. Die Nachfrage war nach dem Stopp der staatlichen Förderung eingebrochen. Auf der Tagesordnung stehen weiterhin unter anderem Eckpunkte für ein nationales Weltraumgesetz.