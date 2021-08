Kabinett beschließt Afghanistan-Mandat mit bis zu 600 Soldaten

Berlin (Reuters) - Das Bundeskabinett hat am Mittwoch dem Mandat für einen befristeten Afghanistan-Einsatz zur Evakuierung etwa von Deutschen und afghanischen Ortskräften zugestimmt.

In dem von Verteidigungs- und Außenministerium vorgelegten Mandatstext, dem nun der Bundestag zustimmen muss, ist von einer Entsendung von bis zu 600 Soldaten die Rede. "Zur Durchführung von konkreten Operationen kann, zum Zweck der Verlegung von Personal in unterstützender Funktion in angrenzende Räume, die Personalobergrenze zeitlich befristet überschritten werden. Gleiches gilt in Notsituationen", heißt es in dem Papier der beiden Ministerien.

Das Mandat soll bis zum 30. September befristet werden. Die Kosten würden voraussichtlich insgesamt rund 40 Millionen Euro betragen. "Die Lage ist außerordentlich unübersichtlich. Damit hat sich die Bedrohung für Luftfahrzeuge im An- und Abflug auf afghanische Flughäfen, insbesondere Kabul, spürbar erhöht", heißt es zur Begründung des Mandats. Am Mittwoch tagten bereits der Außen- und der Verteidigungsausschuss des Bundestages. Dieser soll das Mandat in seiner ohnehin angesetzten Sondersitzung am 25. August beschließen. Die FDP werde dem von der Regierung angestrebten Afghanistan-Mandat zustimmen, kündigte der außenpolitische Sprecher der FDP, Bijan Djir-Sarai an. "Hier geht es um die zügige parlamentarische Grundlage einer Evakuierung", sagt er zu Reuters. Die Frage nach der politischen Verantwortung sollte nach den Evakuierungsmaßnahmen geklärt werden. Auch die Grünen signalisierten Zustimmung zum Mandat.

Unterdessen ging die Debatte über die Verantwortung der Regierung für angebliche Versäumnisse bei der Evakuierung von afghanischen Ortskräften weiter. Wie die Opposition äußerte auch der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Norbert Röttgen (CDU), Kritik. Statt den USA hinterherzutrotten, hätten die Europäer der afghanischen Regierung "wenigstens mit Rat, Logistik und Material zur Seite stehen ko¨nnen", sagte er der Wochenzeitung "Die Zeit" zufolge. Die Briten hätten die anderen Europäer gedrängt, mehr zu tun, aber "so haben wir einfach nichts gemacht".

"Die Minister Maas und Kramp-Karrenbauer sind die Letzten unter den Gleichen", sagte der Grünen-Außenpolitiker Omid Nouripour zu Reuters in Anspielung auf den Außenminister Heiko Maas (SPD) und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU). "Es handelt sich aber um ein Totalversagen der gesamten Regierung." SPD-Außenpolitiker Nils Schmid sagte dagegen zu Reuters: "Rücktrittsforderungen sind völlig deplatziert." Nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Seibert sei im Kabinett nicht über Rücktritte gesprochen worden. Es gebe dafür auch keinen Grund.

Nach Angaben von Maas plant die Bundesregierung, noch am Mittwoch zwei Bundeswehr-Flugzeuge für weitere Evakuierungsflüge nach Kabul zu schicken. "Wir haben jetzt insgesamt seit Sonntag 500 Menschen aus Kabul ausgeflogen und in Sicherheit gebracht. Und wir wollen das in den kommenden Tagen auch in der Quantität weiterführen", sagte er. Von den 500 Evakuierten seien etwas mehr als 100 Menschen afghanische Staatsangehörige gewesen. Kanzlerin Angela Merkel telefonierte mit US-Präsident Joe Biden, um darauf zu dringen, dass möglichst viele Menschen ausgeflogen werden können.

Parteiübergreifend wurde die Aufnahme von denjenigen Menschen gefordert, die die Bundesregierung evakuieren will - das sind neben den Ortskräften auch Menschenrechtler oder besonders gefährdete Frauen, die unter einer Taliban-Herrschaft mit Repressalien rechnen müssen. Nordrhein-Westfalen erklärte, 1000 Afghaninnen aufzunehmen zu wollen. Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) forderte bei einem Auftritt in Oldenburg Druck auf die Taliban, damit sie Afghaninnen auch ausreisen lassen, die sich in den vergangenen Jahren etwa politisch engagiert haben. "Ich werde als Bundeskanzler eine Garantie abgeben, dass jeder, der auf diesen Namenslisten steht, auch in Deutschland Aufnahme findet", sagt er zu den Listen der Regierung zu Ortskräften und weiteren bedrohten Personen.

Auch aus dem Kreis der Innenminister der Länder wurde Zustimmung signalisiert. "Ein Bundesaufnahmeprogramm ist jetzt die schnellere und effektivere Lösung als einzelne Landesaufnahmeprogramme", sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) dem "Spiegel".