Kabinett beschließt Aufnahme von 50 Flüchtlingskindern

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung hat die Aufnahme von bis zu 50 unbegleiteten Kindern und Jugendlichen aus den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln beschlossen.

Das Kabinett habe am Mittwoch grünes Licht für die am Vortag vom Innenministerium mit den Experten von Union und SPD erzielte Einigung gegeben, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters aus Regierungskreisen. Innenminister Horst Seehofer (CSU) hatte am Dienstagabend von "einem ersten Schritt" gesprochen. Der Transfer der Minderjährigen soll nach Angaben seines Ministeriums nach Möglichkeit in der kommenden Woche beginnen. Koordiniert werde der Prozess von der EU-Kommission im Rahmen einer europäischen Lösung.

Die Kinder und Jugendlichen sollen nach ihrer Ankunft in Deutschland zentral in eine zweiwöchige Quarantäne kommen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Coronavirus infiziert sind. Dann werden sie auf die Bundesländer verteilt. Auch Luxemburg will zwölf unbegleitete Minderjährige aufnehmen. Insgesamt hatten sich zehn EU-Staaten zur Aufnahme von Kindern bereiterklärt. Die Bundesregierung äußerte die Erwartung, dass alle Länder ihre Zusage auch einhalten. Der Koalitionsausschuss von CDU, CSU und SPD hatte sich vor einem Monat darauf verständigt, auf europäischer Ebene über eine humanitäre Lösung zur Aufnahme von Kindern zu verhandeln, die entweder schwer erkrankt oder unbegleitet und jünger als 14 Jahre alt sind.