Kabinett beschließt Fachkräftestrategie Indien

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett hat die vom Bundesarbeitsministerium und vom Auswärtigen Amt federführend erstellte Fachkräftestrategie Indien beschlossen. Das gab das Arbeitsministerium bekannt. Sie knüpfe an die bestehende Partnerschaft mit Indien an und zeige anhand von dreißig konkreten Maßnahmen auf, wie die Fachkräftegewinnung aus Indien ausgebaut werden solle. "Deutschland braucht mehr wirtschaftliche Dynamik und dafür braucht es qualifizierte Fachkräfte", sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). "Indien ist ein junges Land und bringt alle Voraussetzungen mit, dass für beide Länder die Fachkräfteanwerbung ein Gewinn ist."

Bürokratische Hürden würden abgebaut, die Visaerteilung für Indien werde digitalisiert, mit einem Ausbau von Deutschlern-Angeboten über die Goethe-Institute werde dafür gesorgt, dass die deutsche Sprache vermehrt in Indien vermittelt werde. Zudem verstärke die Bundesagentur für Arbeit (BA) mit Jobmessen in Indien und durch die gezielte Beratung von indischen Studierenden in Deutschland ihre Anstrengungen. "Der Zuzug indischer Fachkräfte ist schon jetzt eine Erfolgsgeschichte für unser Land und diese schreiben wir mit über 30 Maßnahmen im Rahmen der Fachkräftestrategie fort", sagte Heil.

Die Anwerbung von qualifizierten Arbeitskräften aus Indien habe sich bereits in den vergangenen Jahren sehr positiv entwickelt. So habe sich die Zahl sozialversicherungspflichtig beschäftigter Inderinnen und Inder in Deutschland seit 2020 verdoppelt. Ihr oft hohes Qualifikationsniveau spiegele sich in vergleichsweise hohen Gehältern wieder. Neben konkreten Maßnahmen der Bundesregierung stelle die Fachkräftestrategie Indien, die kommende Woche im Rahmen der deutsch-indischen Regierungskonsultationen vorgestellt werden solle, gute Beispiele aus der Praxis von Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und den Bundesländern heraus.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2024 07:45 ET (11:45 GMT)