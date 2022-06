Kabinett beschließt Gesetze zum Ausbau der Windenergie an Land

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett hat am Mittwoch einer Vorlage zum beschleunigten Ausbau von Windenergie an Land und Änderungen am Naturschutz-Recht zugestimmt, mit der Länderregelungen für den Mindestabstand außer Kraft gesetzt werden können. Die beschlossenen Gesetzesentwürfe sehen vor, dass mit einem Gesetz den einzelnen Ländern konkrete und verpflichtende Ziele bei der Bereitstellung von Flächen für Windkraftanlagen vorgegeben werden sollen.

Dieses neue "Wind-an-Land"-Gesetz übt damit deutlich mehr Druck auf jene Länder aus, die bislang durch Mindestabstandsregelungen den Ausbau der Windkraft behindert haben. Die Änderungen am Naturschutz-Recht sehen vor, dass auch Landschaftsschutzgebiete in angemessenem Umfang in die Suche nach Flächen für den Windenergieausbau einbezogen werden können.

Im "Wind-an-Land"-Gesetz wird festgelegt, dass in einem Zwischenziel bis Ende 2026 zunächst 1,4 Prozent und in einem Gesamtziel bis Ende 2032 dann 2 Prozent der Bundesfläche für Windkraftanlagen verfügbar sein müssen. Aktuell sind lediglich 0,8 Prozent für Windenergie an Land ausgewiesen. Tatsächlich verfügbar sind laut Bundesregierung sogar nur 0,5 Prozent.

Nach Vorstellung der Bundesregierung sollen die Windenergieanlagen an Land bis 2030 rund 115 Gigawatt (GW) an Strom erzeugen können. Mittel- und langfristig soll die installierte Leitung auf 157 GW im Jahr 2035 und 160 GW im Jahr 2040 steigen und auch nach 2040 auf dem Niveau von 160 GW gehalten werden.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat die Bundesländer wiederholt zu mehr Anstrengungen beim Windkraftausbau aufgerufen. Sie müssten mehr Flächen für Windräder ausweisen als bisher zugesagt.

Notfalls mit Zwang

Für eine gleichmäßige Verteilung des Windenergieausbaus im gesamten Bundesgebiet sollen daher Unter- und Obergrenzen eingeführt werden, so dass alle Länder bis Ende 2032 zwischen 1,8 und 2,2 Prozent der jeweiligen Landesflächen zur Verfügung stellen müssen. Beispielsweise sind dies für Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen je 1,8 Prozent ihrer Landesfläche und für Brandenburg, Hessen und Thüringen 2,2 Prozent. Die drei Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg müssen 0,5 Prozent ausweisen.

Sollte ein Land die vorgegebene Fläche nicht erreichen, dürfen laut Bundesregierung auch auf Bodenflächen Windkraftanlagen gebaut werden, die von dem Land nicht ausgewiesen worden sind. Bestehende Mindestabstandsregelungen in den einzelnen Ländern sollen daher bis zum 1. Juni 2023 entsprechend angepasst werden.

Der Gesetzentwurf, der als Formulierungshilfe für die Bundestagsfraktionen vorgelegt wurde, erlaubt Ländern flexible Öffnungsklauseln beim Windausbau, aber nur solange Mindestabstandsregelungen der Umsetzung des 2-Prozent-Flächenziels nicht entgegenstehen. Sollten diese Flächenziele nicht erreicht werden, bleiben die länderspezifischen Abstandsregelungen unanwendbar.

Windkraftausbau als Frage nationaler Sicherheit

Die Bundesregierung sieht den Ausbau der Windenergie inzwischen als eine Frage der nationalen Sicherheit an. Er soll dabei helfen, Deutschlands Abhängigkeit von fossilen Importen zu mildern und seine Klimaziele zu erreichen. Deutschland will im Jahr 2030 80 Prozent seiner Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien gewinnen und bis 2045 Treibhausgasneutralität erreichen. Außerdem will die Bundesregierung einen Betrag zur Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad leisten.

Unter Berücksichtigung des wachsenden Strombedarfs muss in Deutschland die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien von knapp 240 Terrawattstunden (TWh) im Jahr 2021 auf 544 bis 600 TWh im Jahr 2030 erhöht werden, heißt es im Gesetzentwurf.

Der Gesetzentwurf zur Windenergie muss noch vom Bundestag beschlossen werden. Die im Bundesrat vertretenden Länder können das Vorhaben zum Windkraftausbau nicht blockieren, da der Gesetzesentwurf so formuliert ist, dass sie dem Gesetz nicht zustimmen müssen.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/hab

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2022 06:21 ET (10:21 GMT)