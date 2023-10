Kabinett beschließt höhere Sozialabgaben für Gutverdiener

BERLIN (Dow Jones)--Die Sozialversicherungsbeiträge für Gutverdiener werden ab 2024 steigen. Das beschloss das Bundeskabinett am Mittwoch. Als Grund werden die jüngsten Lohnsteigerungen von rund 4 Prozent genannt. Auf deren Basis werden die Sozialversicherungsbeiträge regelmäßig angepasst. Den Änderungen muss der Bundesrat noch zustimmen.

Die Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung und in der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung erhöht sich ab kommendem Jahr für Westdeutschland auf 7.550 Euro pro Monat von monatlich 7.300 Euro in diesem Jahr und für Ostdeutschland auf 7.450 Euro. Aktuell liegt die Grenze im Osten bei 7.100 Euro im Monat.

In der gesetzlichen Krankenversicherung steigt die Beitragsbemessungsgrenze ab 2024 in West- und Ostdeutschland einheitlich auf 5.175 Euro monatlich nach 4.987,50 Euro in diesem Jahr. Die Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung steigt ab Januar auf ein Jahreseinkommen von 69.300 Euro nach 66.600 Euro in diesem Jahr. Bei einem höheren Einkommen kann man sich privat versichern.

