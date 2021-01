Kabinett beschließt Jahreswirtschaftsbericht

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett hat den Jahreswirtschaftsbericht 2021 von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) beschlossen. Das teilte das Bundespresseamt mit. Darin prognostiziert die Bundesregierung für 2021 nun ein Wirtschaftswachstum von 3 Prozent, wie der wirtschafts- und energiepolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Bernd Westphal, mitteilte. In ihrer Herbstprognose hatte die Bundesregierung noch mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 4,4 Prozent gerechnet.

Altmaier will den Bericht um 14:30 Uhr in Berlin vorstellen. Westphal erklärte, die jetzige Politik habe Deutschland in der Krise wirtschaftspolitisch stabilisiert. "Vor diesem Hintergrund scheint eine Erholung der Wirtschaft spätestens im Sommer dieses Jahres realitätsnah zu sein."

Der Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung erwarte zudem eine Erholung der globalen Wirtschaft. Sowohl die Unterauslastung der Produktionskapazitäten als auch die Frühindikatoren sprächen für eine Fortsetzung des Aufholprozesses, so der SPD-Politiker.

January 27, 2021 06:18 ET (11:18 GMT)