Kabinett beschließt Klimabericht - Weitere Schritte für Ziele nötig

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett hat am Mittwoch den Klimaschutzbericht 2021 der Bundesregierung beschlossen. Demnach sind die Treibhausgasemissionen in Deutschland von 1990 bis 2020 um 40,8 Prozent auf rund 739 Millionen Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente gesunken. Allerdings reichten die bislang beschlossenen Klimaschutzmaßnahem nicht aus, um die im Juni beschlossenen verschärften Treibhausgasminderungsziele zu erreichen, mahnte das Bundesumweltministerium.

"Für das in diesem Jahr beschlossene erhöhte Klimaziel von mindestens 65 statt 55 Prozent Minderung sind noch weitere bedeutende Maßnahmen auf europäischer und nationaler Ebene nötig", erklärte das Umweltministerium. Die Summe der beschlossenen Maßnahmen bringe Deutschland bis 2030 je nach getroffenen Annahmen auf eine Treibhausgasminderung von 49 Prozent gegenüber 1990 (bei einem EU-Emissionshandels-Zertifikatepreis von 30 Euro im Jahr 2030) bzw. auf 51 Prozent (bei einem Zertifikatepreis von 60 Euro im Jahr 2030). Der CO2-Preis im EU-Emissionshandel liegt derzeit bereits bei rund 60 Euro und weitere Verknappungen der Zertifikate sind geplant.

Im vergangenen Jahr sanken die Treibhausgasemissionen gegenüber 2019 um 8,7 Prozent, was rund 70 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente entspricht. Das war der größte jährliche Rückgang seit dem Jahr der deutschen Einheit 1990, heißt es in dem Bericht. Nur ein Teil sei dabei auf den Lockdown während der Corona-Pandemie zurückzuführen.

Instrumente wirken

Insgesamt setze sich der deutliche Emissionsrückgang der beiden Vorjahre auch im Jahr 2020 fort, was das Ministerium als Bestätigung seiner Politik sieht. "Der Trend zeigt, dass die klima- und energiepolitischen Instrumente wirken. Maßgeblich hierfür sind die erreichten strukturellen Fortschritte beim Umbau der Volkswirtschaft in Richtung Klimaneutralität", heißt es in dem Bericht. "Während gut ein Drittel der Minderungen im Jahr 2020 auf Folgen der Corona-Pandemie zurückzuführen ist, haben strukturelle Veränderungen ebenfalls einen wesentlichen Teil dazu beigetragen."

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 30 Prozent der Emissionen im Energiesektor verursacht, 24 Prozent in der Industrie, 20 Prozent im Verkehr, 16 Prozent im Gebäudesektor, 9 Prozent aus der Landwirtschaft und 1 Prozent im Abfallsektor. Einzig der Gebäudesektor hat die im Bundes-Klimaschutzgesetz festgelegte zulässige Jahresemissionsmenge für das Jahr 2020 überschritten. In allen anderen Sektoren wurden die Zielvorgaben unterschritten.

