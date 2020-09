Kabinett beschließt neue Grundsätze für Bundesbeteiligungen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett hat neue Grundsätze guter Unternehmens- und aktiver Beteiligungsführung im Bereich des Bundes verabschiedet. Wie das Finanzministerium nach der Kabinettssitzung in Berlin bekanntgab, bestehen die Grundsätze nun aus dem an die Unternehmen adressierten Public Corporate Governance Kodex des Bundes und Richtlinien für aktive Beteiligungsführung. Die bisher daneben geltenden Berufungsrichtlinien seien in die Richtlinien für eine aktive Beteiligungsführung integriert worden.

"Die bisher geltenden Grundsätze guter Unternehmens- und Beteiligungsführung aus dem Jahr 2009 werden umfassend modernisiert", erklärte Finanz-Staatssekretär Werner Gatzer. Hauptziel sei eine aktive Beteiligungsführung und die Anpassung an verschiedene Rechtsentwicklungen der vergangenen Jahre. Grundsätze zur gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern in Führungspositionen und darüberhinausgehende Empfehlungen zur Diversität auf allen Leitungsebenen seien fest verankerte Elemente.

In den neuen Grundsätzen wird laut dem Ministerium "die Vorbildrolle der Unternehmen mit Bundesbeteiligung sowie die damit verbundene Verantwortung der Unternehmensorgane und der Beteiligungsführung herausgestellt". Kernelement sei die Implementierung einer aktiveren Beteiligungsführung, die stärker als bisher auf das wichtige Bundesinteresse an den Unternehmen fokussiert sei und regelmäßig überprüfe, ob die mit der Beteiligung verfolgten Ziele auch erreicht würden. Neben der Implementierung eines Standards für die Erfolgskontrolle beinhalten die Grundsätze demnach "auch klare Regeln für die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsführung".

Gatzer erklärte, mit weiteren Empfehlungen werde ein klares Zeichen für die unternehmerische Mitbestimmung, die Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und sozialen Verpflichtungen sowie die Entgeltgleichheit für Frauen und Männern gesetzt. Berücksichtigung fänden nun auch Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsberichterstattung. "Dabei stellen die Grundsätze nach Unternehmensgröße abgestufte Anforderungen", betonte er.

