Kabinett beschließt neue Rechengrößen der Sozialversicherung

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett hat einer Änderung der maßgeblichen Rechengrößen der Sozialversicherung im kommenden Jahr zugestimmt. Mit der Verordnung werden sie gemäß der Einkommensentwicklung im vergangenen Jahr angepasst, erklärte das Arbeitsministerium von Hubertus Heil (SPD). Die Lohnentwicklung betrug 2019 im Bundesgebiet 2,94 Prozent und in den alten Bundesländern 2,85 Prozent.

Die Bezugsgröße für viele Werte in der Sozialversicherung erhöht sich demnach von 3.185 Euro auf 3.290 Euro pro Monat. In Ostdeutschland steigt sie von 3.010 auf 3.115 Euro. Wichtig ist die Zahl unter anderem für die Festsetzung der Mindestbeitragsbemessungsgrundlagen für freiwillige Mitglieder in der gesetzlichen Krankenversicherung und für die Beitragsberechnung von versicherungspflichtigen Selbständigen in der gesetzlichen Rentenversicherung. Die Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung steigt von 6.900 Euro auf 7.100 Euro und für die Ost-Gebiete von 6.450 Euro auf 6.700 Euro monatlich.

Die bundesweit einheitliche Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung klettert von 62.550 Euro auf 64.350 Euro im Jahr. Die ebenfalls bundesweit einheitliche Beitragsbemessungsgrenze für 2021 in der gesetzlichen Krankenversicherung beträgt statt 56.250 Euro im kommenden Jahr dann 58.050 Euro.

October 14, 2020