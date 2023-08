Kabinett beschließt Regierungsentwurf für Mindeststeuergesetz

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett hat den Gesetzentwurf zur Umsetzung der EU-Richtlinie zur globalen Mindeststeuer in deutsches Recht beschlossen, wie das Bundesfinanzministerium bekanntgab. Mit der nationalen Umsetzung der Richtlinie implementiere Deutschland zentrale Elemente der internationalen Vereinbarungen zur entsprechenden Zwei-Säulen-Lösung, die bei der Gruppe der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) vereinbart worden war.

"Die darin enthaltenen Nachversteuerungsregelungen stellen eine globale effektive Mindestbesteuerung sicher, wirken schädlichem Steuerwettbewerb und aggressiven Steuergestaltungen entgegen und tragen damit zur Förderung der Steuergerechtigkeit und Wettbewerbsgleichheit bei", erklärte das Ministerium. Ein wichtiger Aspekt bei der Erarbeitung des Gesetzentwurfs sei die Minimierung des Bürokratieaufwands gewesen, ohne die Effektivität der Regelungen einzuschränken.

Darüber hinaus seien auch steuerliche Begleitmaßnahmen sowie Anpassungen des Handelsgesetzbuchs in dem Gesetzentwurf enthalten. Die steuerlichen Begleitmaßnahmen sollten insbesondere zur Steuervereinfachung und zum Bürokratieabbau beitragen. Bei der Hinzurechnungsbesteuerung im Außensteuergesetz und bei der Lizenzschranke wird demnach die Niedrigsteuergrenze von 25 Prozent auf 15 Prozent gesenkt. Damit werde die nun international im Rahmen der Mindestbesteuerung vereinbarte angemessene Vorbelastung von 15 Prozent punktgenau auch in diesen Bereichen hergestellt.

Die Gesetzgebung soll laut Finanzministerium bis Ende 2023 abgeschlossen sein, sodass die Umsetzung der Mindestbesteuerungsrichtlinie in nationales Recht fristgerecht abgeschlossen werden kann. Am 8. Oktober 2021 hatte sich die weltweite Staatengemeinschaft bei der OECD auf die grundlegende Ausgestaltung der künftigen internationalen Unternehmensbesteuerung geeinigt; inzwischen haben sich dem 138 Länder angeschlossen. Das vereinbarte Zwei-Säulen-Modell sieht eine Neuverteilung der Besteuerungsrechte an Gewinnen internationaler Konzerne sowie eine globale Mindeststeuer für multinationale Unternehmen in Höhe von 15 Prozent vor. Eine EU-Richtlinie dazu muss bis Ende dieses Jahres in nationales Recht umgesetzt werden.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/err

(END) Dow Jones Newswires

August 16, 2023 09:18 ET (13:18 GMT)