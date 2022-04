Kabinett billigt Ergänzungshaushalt über 39,2 Milliarden Euro

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Regierungskabinett hat den von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) vorgelegten Ergänzungshaushalt gebilligt, der für dieses Jahr die Aufnahme weiterer Schulden von 39,2 Milliarden Euro vorsieht. Insgesamt soll sich die Nettokreditaufnahme damit auf 138,9 Milliarden Euro erhöhen, wie aus Unterlagen aus dem Finanzministerium hervorgeht. Die Summe soll in den am 19. Mai geplanten Budgetbeschluss des Bundestags-Haushaltsausschusses eingearbeitet werden. In den bisherigen Budgetplanungen war eine Nettokreditaufnahme von 99,7 Milliarden Euro im Kernhaushalt geplant. Lindner hatte aber bereits einen Ergänzungshaushalt angekündigt.

Insgesamt sollen die Ausgaben nun bei 483,9 Milliarden Euro liegen anstelle zuvor geplanter 457,6 Milliarden. Außerhalb des Kernhaushalts kommt 2022 noch das für die Bundeswehr geplante Sondervermögen von 100 Milliarden Euro zur Verschuldung hinzu. Nach den neuen Planungen sollen laut Finanzministerium Mehrausgaben von 26,3 Milliarden Euro und Mindereinnahmen von 12,9 Milliarden Euro veranschlagt werden.

Enthalten sind darin Mittel für das zweite Entlastungspaket wegen der hohen Energiepreise, das das Kabinett laut Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) auf den Weg brachte. Es umfasst eine Energiepreispauschale von 300 Euro für alle Steuerpflichtigen, die befristete Senkung der Steuern auf Kraftstoffe, eine Einmalzahlung für Empfänger staatlicher Transferleistungen und 100 Euro Kinderbonus sowie 2,5 Milliarden Euro für Länder und Kommunen zur Finanzierung des 9-Euro-Tickets für öffentliche Verkehrsmittel. "Der Bund übernimmt die vollen Kosten", sagte Wissing zu dem Ticket. "Das ist ein guter Weg, um die Bedeutung des ÖPNV für alle sichtbar zu machen."

Im Ergänzungshaushalt enthalten sind auch 5 Milliarden Euro für Hilfen für Unternehmen mit stark gestiegenen Kosten aufgrund der hohen Energiepreise. 13,7 Milliarden Euro der gesamten Zusatzschulden sollen für bereits beschlossene Ausgaben im Zusammenhang mit der Corona-Krise, weitere absehbare Belastungen und veränderte gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen dienen. 2023 will der Bund aber wieder die Schuldenbremse einhalten. Nach der Finanzplanung soll die Neuverschuldung dann bei 7,5 Milliarden Euro liegen und 2024 auf 10,6 Milliarden, 2025 auf 11,8 Milliarden und 2026 auf 13,7 Milliarden Euro steigen.

