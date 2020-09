Kabinett billigt neues Förderprogramm für Lüftungsanlagen

BERLIN (Dow Jones)--Angesichts höherer Corona-Ansteckungsrisiken im kommenden Winter will die Bundesregierung den Einbau von virensicheren Lüftungsanlagen in öffentlichen Gebäuden und Versammlungsstätten fördern. Eine entsprechende Förderrichtlinie hat das Bundeskabinett verabschiedet, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte. Bis 2024 stehen hierfür 500 Millionen Euro zur Verfügung, davon 200 Millionen bereits im kommenden Jahr. Die Richtlinie soll Mitte Oktober in Kraft treten.

"Mit dem Förderprogramm leisten wir einen wichtigen Beitrag dazu, auch in der kalten Jahreszeit die Ansteckungsgefahr mit Corona zu reduzieren", erklärte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Dies sei dort nötig, wo tagtäglich viele und wechselnde Personen aufeinander treffen: "in Hörsälen und Schul-Aulen, in Theatern und Museen, in kommunalen Versammlungsräumen und Bürgerhäusern", so Altmaier.

Vorgesehen sind Zuschüsse für die Um- und Aufrüstung stationärer raumlufttechnischer Anlagen mit dem Ziel, den Infektionsschutz zu erhöhen. Antragsberechtigt sind Gebäude und Versammlungsstätten von Ländern und Kommunen sowie von Trägern, die überwiegend öffentlich finanziert werden und nicht wirtschaftlich tätig sind. Die Förderung soll bis zu 40 Prozent der förderfähigen Ausgaben betragen, die bei 100.000 Euro gedeckelt sind. Sobald die Richtlinie in Kraft getreten ist, können Zuschüsse bis Ende 2021 beantragt werden.

