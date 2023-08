Kabinett bringt beschleunigten Solarausbau auf den Weg

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat im Kabinett das vom Wirtschaftsministerium vorgelegte Solarpaket beschlossen, das nach Angaben des Ministeriums den Kurs für eine Verdreifachung des Zubautempos absteckt. Die Maßnahmen beschleunigten den Ausbau der Photovoltaik (PV) vor dem Hintergrund der ambitionierten Ausbauziele bis 2030. "Wir brauchen mehr Tempo und weniger Bürokratie beim Solarausbau, und genau das setzen wir mit dem Solarpaket um", sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). "Wir müssen das Tempo verdreifachen und bis 2026 auf einen jährlichen Zubau von 22 GW kommen, um unsere Ausbauziele zu erreichen." Das sei ambitioniert, denn im vergangenen Jahr habe der Zubau bei 7,5 Gigawatt (GW) gelegen.

"Daher haben wir heute im Kabinett mit dem Solarpaket zahlreiche neue Regelungen verabschiedet, die den Zubau in der Freifläche und auf dem Dach sowie die Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger steigern", erklärte Habeck. Zugleich würden Hemmnisse aus dem Weg geräumt. So solle zum Beispiel für Balkon-PV die Anmeldung beim Netzbetreiber entfallen. Daneben werde die Direktvermarktung von Strom insgesamt flexibler und die Weitergabe von PV-Strom beispielsweise in Mietshäusern deutlich erleichtert. Ein weiterer Schwerpunkt des Pakets liegt laut Habeck darin, "Flächen für Solarparks auf eine naturverträgliche und nachhaltige Art bereitzustellen und dabei mit Agri-PV landwirtschaftliche Flächen doppelt zu nutzen - für die Landwirtschaft und für die Stromerzeugung".

Der Zubau solle etwa hälftig auf Dächern und in der Fläche erfolgen - beides werde in dem Gesetzespaket adressiert. Für den Ausbau in der Fläche würden weitere Flächentypen für die Nutzung durch Photovoltaik maßvoll geöffnet und die Förderung für innovative Solaranlagen wie Agri-PV, Biodiversitäts-PV und Parkplatz-PV gestärkt. Für Aufdachanlagen werden laut den Angaben eine Vielzahl an bürokratischen Hürden beseitigt, Mieterstrom und Balkon-PV vereinfacht und die Netzanschlüsse beschleunigt.

Auch Interessen von Landwirtschaft und Naturschutz im Fokus

Ein Kern des Pakets liege darin, dass auch die Interessen der Landwirtschaft und des Naturschutzes gewahrt würden. Die Förderung von Solaranlagen solle grundsätzlich auch in benachteiligten Gebieten möglich sein, die bislang für landwirtschaftliche Zwecke genutzt worden seien. Gleichzeitig werde eine klare Obergrenze definiert, die für einen ausgewogenen Ausgleich der Nutzungen sorge. Sei ein Anteil von 1 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen in einem Bundesland bereits mit Solaranlagen belegt, könne das Land diese Flächen zudem für weitere Anlagen wieder schließen. Für besondere PV-Anlagen, welche eine besonders effiziente Doppelnutzung von Flächen ermöglichten, werde ein eigenes Ausschreibungssegment eingeführt. Um den Naturschutz zu stärken, werde zudem die neue Kategorie "Biodiversitäts-PV" eingeführt.

Um das Ziel von 11 GW Zubau pro Jahr auf Dächern zu erreichen, würden wesentliche Hürden adressiert und abgebaut. Ein Fokus liegt laut den Angaben hierbei auf Gewerbedächern: Hier werde die Pflicht zur Direktvermarktung ab 100 kW flexibler gestaltet, der Grenzwert für das Anlagenzertifikat werde von bisher 135 kW auf 270 kW Einspeiseleistung angehoben und die Zusammenfassung von Anlagen werde auf den Netzanschluss begrenzt. Für kleine PV-Anlagen würden der Netzanschluss weiter beschleunigt und technische Anforderungen in der Direktvermarktung gesenkt. Die Förderung von PV-Anlagen auf bereits bestehenden, aber noch nicht für PV genutzten Gebäuden im Außenbereich werde ermöglicht, ebenso wie das sogenannte "Repowering", also umfangreiche Erneuerung von Aufdachanlagen.

Stark vereinfacht werden sollen die Regelungen für die gemeinsame Nutzung von PV-Anlagen zum Beispiel auf einem Mehrfamilienhaus: Mit einer "Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung" werde es ermöglicht, PV-Strom innerhalb eines Gebäudes gemeinsam und unbürokratisch zu nutzen - ohne wie bisher alle Pflichten eines Stromversorgers erfüllen zu müssen. Gleichzeitig werde Mieterstrom vereinfacht und auch für Gewerbegebäude ermöglicht. Auch die Regeln für Balkonsolar würden deutlich vereinfacht: Statt zwei Anmeldungen wie bisher soll laut den Planungen lediglich eine stark vereinfachte Anmeldung erforderlich sein, und auf den Einbau eines neuen Zählers muss nicht mehr gewartet werden - ein rückwärtslaufender Zähler werde bis dahin vorübergehend geduldet.

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) lobte das Solarpaket. "Unsere Unternehmen stehen bereit, erhebliche Summen in die Solarenergie zu investieren", sagte die Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung, Kerstin Andreae. "Umso erfreulicher ist, dass das Solarpaket der Bundesregierung den Ausbau der Photovoltaik in Deutschland an vielen Stellen erleichtern wird." Andreae begrüßte, dass die Duldungspflicht für die Verlegung einer Netzanschlussleitung für Erneuerbare-Energien-Anlagen jetzt eingeführt werde. Auch mit Blick auf die wichtigen Themen Mieterstrom und gemeinschaftliche Gebäudestromversorgung enthalte das Paket wichtige Verbesserungen. Richtigerweise nehme es auch landwirtschaftliche Flächen in den Fokus, deren Böden nur geringe landwirtschaftliche Erträge ermöglichten.

