Kabinett erleichtert Ausbau von Geothermie, Wärmepumpen und Wärmespeichern

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will den Ausbau von Geothermie, Wärmepumpen und Wärmespeichern beschleunigen. Dazu hat das Bundeskabinett die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren für Geothermieanlagen, Wärmepumpen und für Wärmespeicher beschlossen, wie das Wirtschaftsministerium erklärte. Die Beschleunigungsmaßnahmen sind Teil der von der Bundesregierung beschlossenen Wachstumsinitiative. Als Vorteile der Geothermie hebt die Regierung hervor, dass sie eine klimaneutrale, unerschöpfliche Energiequelle ist, die zuverlässig ganzjährig zur Verfügung steht. Mit tiefengeothermischen Systemen lässt sich laut Ministerium rund ein Viertel der Wärme in Deutschland erzeugen.

"Das Potential der Geothermie, also der direkten Erdwärme aus tieferen Gesteinsschichten wurde jahrzehntelang in Deutschland vernachlässigt. Jetzt holen wir die Geothermie endlich aus ihrem Schattendasein. Wir sorgen dafür, dass die Wärmeenergie aus tiefen Erdschichten für unsere Energieversorgung gezielt und unbürokratisch erschlossen werden kann. So können wir die Energiewende auch im Wärmebereich schneller vorantreiben und damit unsere Abhängigkeit von Öl, Gas und Kohle weiter verringern", sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).

Der Anteil erneuerbarer Energien an der Erzeugung von Raumwärme macht laut Wirtschaftsministerium bislang weniger als ein Fünftel aus. Um die Klimaziele zu erreichen, ist es laut Ministerium daher erforderlich, die Treibhausgasemissionen in der Wärmeversorgung deutlich zu senken. Hierbei komme der Geothermie eine wichtige Rolle zu.

Ziel des Ministeriums ist es, dass die Geothermie zusammen mit Wärmepumpen zukünftig zu einer der wichtigsten Energiequellen für das Heizen werden und damit für eine effiziente, klimafreundliche und emissionsarme Wärmeversorgung sorgen soll.

Als nächstes werden sich Bundesrat und Bundestag mit dem Gesetz zur Beschleunigung der Genehmigungsverfahren für Geothermieanlagen, Wärmepumpen und Wärmespeicher befassen.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2024 08:10 ET (12:10 GMT)